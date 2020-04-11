آلية لصرف السيولة النقدية في بنغازي لسهولة وصولها للمواطن دون تزاحم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 05:10 مساء
عمليات صرف السيولة النقدية في بنغازي, (مديرية أمن بنغازي)

أصدر مدير أمن بنغازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، رئيس اللجنة الرئيسية بالمدينة لمكافحة وباء كورونـا، العميد عادل عبدالعزيز؛ تعليمات للأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة بشأن مواجهة وباء كورونا المستجد ومنع انتشاره في المدينة، بتنظيم آلية صرف السيولة النقدية وسهولة وصولها للمواطن دون التزاحم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع مدراء المصارف بما يحقق صرف المرتبات مع توفير الوقاية والحماية الكافية للمواطن.

وبحسب بيان للمديرية اليوم، فإن الخطة الأمنية لصرف المرتبات والتي أعدتها المديرية مع المصارف بالمدينة؛ نجحت وتسير بشكل مدروس، إذ «استطاع أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة تحقيق نجاح لمسه المواطن وتمت عملية صرف المرتبات بشكل منظم وتسير وفق ما هو مخطط لها».

ووفق البيان، تم توزيع فريق الطوارئ من قبل الهلال الأحمر الليبي فرع بنغـازي، على المصارف لغرض توعية المواطن بأهمية التباعد الاجتماعي لمسافة آمنة وتوزيع المصلقات، وما زال العمل جاريا على كافة النقاط التي بها تجمهر من المواطنين.

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