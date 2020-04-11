الدولار يستهل تداولات الأسبوع بارتفاع طفيف في السوق الموازية

أسعار صرف العملات الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعا طفيفا مقابل الدينار في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم السبت، وسط ترقب لسعر العملة الأميركية بعد قرار المصرف المركزي فتح منظومة النقد الأجنبي لاستيراد المواد الغذائية والدوائية منتصف الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار بفرق فرق قرش واحد، مسجلا 4.95 دينار مقابل 4.94 دينار الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي يوم الإثنين الماضي، تداول مدونون، بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال، رسالة من محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، يعلن فيها الكبير فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية اعتبارًا من يوم الخميس لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

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وعقب تداول الرسالة، أقر المصرف المركزي قيمة الحد الأدنى للاعتماد المستندي الواحد المخصص للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية بمبلغ 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادله، و الحد الأعلى لها مبلغ 2 مليون دولار أميركي أو ما يعادله، ومبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي أو ما يعادله كحد أعلى لاستيراد سلع: القمح، الشعير، السكر، الذرة، الصويا، المواشي، المعدات الطبية.

وفي السوق الموازية أيضا، صعد سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني اليوم السبت بفارق قرش واحد، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 5.36 دينار مقابل 5.35 دينار الخميس، كما ارتفعت العملة البريطانية إلى 6.06 دينار مقابل 6.05 دينار.وكذلك صعدت الليرة التركية إلى 0.74 دينار مقابل 0.73 دينار الخميس، بفارق قرش واحد، والدينار التونسي إلى 1.71 دينار مقابل 1.67 دينار في نهاية تداولات الأسبوع.