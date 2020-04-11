نقابة المهن الطبية تؤكد سلبية نتائج فحص «كورونا» لممرضين في طرابلس

مستشفى الخضراء العام في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت نقابة المهن الطبية، اليوم السبت، إن فحوصات فيروس «كورونا» المستجد التي أجريت لعناصر التمريض في الحجر الصحي بمستشفى الخضراء العام في طرابلس، جاءت سلبية، مما يعني عدم إصابة أي منهم بالمرض.

وأوضحت أنه بعد التأكد من نتائج التحاليل وتحسن حالتهم الصحية، سمح لهم الطبيب المتابع لحالاتهم بمغادرة الحجر الصحي، مشيرة إلى زيارة رئيس النقابة محمد المشلوخ هذه العناصر التمريضية في المستشفى، حسب صفحة النقابة بموقع «فيسبوك».

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وشارك في الزيارة، مدير التمريض بالنقابة، طارق انصير، والمكلف بإدارة التمريض بنقابة طرابلس الكبرى، ورئيس مكتب التمريض، ومساعدة رئيس التمريض بمستشفى الخضراء العام.