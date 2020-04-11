نقابة المهن الطبية تؤكد سلبية نتائج فحص «كورونا» لممرضين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 11:54 صباحا
مستشفى الخضراء العام في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت نقابة المهن الطبية، اليوم السبت، إن فحوصات فيروس «كورونا» المستجد التي أجريت لعناصر التمريض في الحجر الصحي بمستشفى الخضراء العام في طرابلس، جاءت سلبية، مما يعني عدم إصابة أي منهم بالمرض.

وأوضحت أنه بعد التأكد من نتائج التحاليل وتحسن حالتهم الصحية، سمح لهم الطبيب المتابع لحالاتهم بمغادرة الحجر الصحي، مشيرة إلى زيارة رئيس النقابة محمد المشلوخ هذه العناصر التمريضية في المستشفى، حسب صفحة النقابة بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض»: ليبيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجمعة

وشارك في الزيارة، مدير التمريض بالنقابة، طارق انصير، والمكلف بإدارة التمريض بنقابة طرابلس الكبرى، ورئيس مكتب التمريض، ومساعدة رئيس التمريض بمستشفى الخضراء العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
غلق كنيسة القيامة في القدس لأول مرة منذ 100 عام بسبب «كورونا»
عربى
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»
ثقافة وفن
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس «كورونا» على النساء في العالم