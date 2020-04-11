بالصور: افتتاح مركز للرعاية الصحية في وادي البوانيس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 11:18 صباحا
جانب من افتتاح مركز الرعاية الصحية سنمو في بلدية وادي البوانيس. (المجلس البلدي)

افتتح المجلس البلدي بوادي البوانيس، اليوم السبت، مركز الرعاية الصحية سنمو في البلدية، بعد إجراء عمليات صيانة له، تزامنا مع الجهود المبذولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وبدأ العاملون في المركز استقبال المترددين والمرضى وإجراء الفحوص اللازمة لهم، فور انتهاء أعمال الافتتاح.

اقرأ أيضا: بالصور: أطباء الخدمات الصحية طبرق يفحصون المرضى في منازلهم

وشارك في عمليات الصيانة، كل من الحرس البلدي وهيئة السلامة الوطنية ووحدة المياه والصرف الصحي بالبلدية، حسبما أكد مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية.

وحتى الآن، أصيب 24 شخصا بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا، بينما تتخذ إجراءات وقائية في جميع المناطق لمنع زيادة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
غلق كنيسة القيامة في القدس لأول مرة منذ 100 عام بسبب «كورونا»
عربى
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»
ثقافة وفن
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس «كورونا» على النساء في العالم