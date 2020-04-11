غرفة «عمليات الكرامة»: إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 10:43 صباحا
شعار غرفة «عمليات الكرامة» التابعة لقوات القيادة العامة. (الإنترنت)

قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» إن قوات القيادة العامة «أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين فوق منطقتي ترهونة وورشفانة».

وأوضح المركز أن إسقاط الطائرة فوق ترهونة تم في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء أمس الجمعة، قبل إسقاط الطائرة الأخرى فوق منطقة ورشفانة في السادسة و45 دقيقة، حسبما جاء على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

اقرأ أيضا: المسماري يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أكد  الخميس الماضي استهداف تمركز لقوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية، وكذلك «شاحنة تحمل معدات لوجستية وذخائر» لإمداد قوات القيادة العامة في بوابة وادي دينار قبل وصولها إلى ترهونة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
غلق كنيسة القيامة في القدس لأول مرة منذ 100 عام بسبب «كورونا»
عربى
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»
ثقافة وفن
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس «كورونا» على النساء في العالم