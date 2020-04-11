«الأرصاد»: طقس مستقر في أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 10:22 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم، السبت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي، على أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا في الأيام المقبلة، لا سيما في مناطق غرب وجنوب ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح اليوم على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خصوصا على مناطق الجبل الغربي. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية، تتحول تدريحيا بعد غد الإثنين إلى جنوبية شرقية.

أما درجات الحرارة فتتراوح بين 21 و25 درجة وتسجل ارتفاعا في اليومين المقبلين.

الخليح - سهل بنغازي - حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الحبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما الحرارة فتتراوح بين 17 و25 درجة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها ببن الخفيفة والمعتدلة، تنشط على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية شرقية على غدامس.

والحرارة بين 30 و36 درجة ولا تتجاوز 26 درجة على هون، اليوم، وتسجل ارتفاعا في اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الكفرة - السريرة - تازربو
السماء صافية، مع احتمال ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والحرارة بين 24 و26 درجة، مع ارتفاعها تدريجيا في اليومين المقبلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
غلق كنيسة القيامة في القدس لأول مرة منذ 100 عام بسبب «كورونا»
عربى
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»
ثقافة وفن
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس «كورونا» على النساء في العالم