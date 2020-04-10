«صحة الوفاق» تعلن استئناف العمل بمستشفى الخضراء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 11:31 مساء
آثار قصف مستشفى الخضراء العام يوم 7 أبريل 2020 (أرشيفية: المجلس البلدي أبو سليم)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن استئناف العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس بعد تعليقه أمس الخميس، بعدما تعرض للقصف.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم، جميع العاملين في المستشفى بالعودة لممارسة عملهم، معربة  عن فخرها واعتزازها بكوادرها البشرية التي تعمل دونما انقطاع في ظل الوضع الراهن.

وذكرت الوزارة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  2286/2016، والذي نص على أن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، وكذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد كل حامل للشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي، من المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.

تعليق العمل بمستشفى الخضراء بعد استهدافه 3 مرات خلال 72 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الخميس، تعليق العمل بمستشفى الخضراء بوسط العاصمة طرابلس، بعد استهدافه للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «القصف الغاشم والمتعمد للمستشفى قد دمر مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقساما أخرى»، وهو ما دفعها إلى إخلاء المستشفى خصوصا بعد وقوع «إصابات بين الأطقم الطبية العاملة».

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