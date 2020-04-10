طبرق تبحث رفع وتيرة الاستعداد بعد تسجيل حالات إصابة بـ«كورونا» في بنغازي

من اجتماع اللجنة المركزية والاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» طبرق. 10 أبريل 2020 (الإنترنت)

بحثت اللجنة المركزية والاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» طبرق، سبل رفع وتيرة الاستعداد بعد ظهور حالات إيجابية في مدينة بنغازي، ومطالبة اللجنة العليا ووزارة الصحة بالحكومة الموقتة، بسرعة توفير قائمة الاحتياجات المطلوبة للحجر الصحي طبرق، والتأكيد على ضرورة التشديد على المنافذ ومنع الدخول بشكل قطعي خلال هذه الفترة الحرجة.

وبحسب المكتب الإعلامي للجنة المركزية، فإن الاجتماع الذي عقد في مقر المركز الوطني للأمراض بطبرق اليوم، كان برئاسة العميد ميلود جواد، وحضور الدكتور فرج الجالي، والدكتور عدنان بودية، والدكتور أحمد صالح وعبد المنعم أسويكر، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض عطية فرج، ومقرر اللجنة حمد الزوي، ورئيس قسم النجدة المقدم سامي إدريس.

بنغازي تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

وأكد المكتب ضرورة منع الدخول والخروج من الحدود الإدارية لمنطقة البطنان، وتعيين خمس نقاط رصد في كل من امساعد وبئر الأشهب والجغبوب، واثنتين في طبرق، كما تم التعميم على كل المستشفيات القروية بتسمية عنصر رصد لإعطائه دورة سريعة والتنبيه على ضرورة منع كل التجمعات، خصوصا المصارف والأسواق الشعبية ومحطات توزيع الغاز، وضرورة تسجيل الحالات التي دخلت للمنطقة من سفر خارجي خلال الأسبوعين الماضيين، ومتابعتها وإلزامها بالحجر الصحي وضرورة توفير مستلزمات سحب العينات بشكل عاجل نظرًا لنفاد المخزون.

وذكر المكتب أنه تم التنبيه على ضرورة وضع آلية من اللجنة العليا لاستيعاب الليبيين المحتجزين على الحدود المصرية، في حالة الموافقة على دخولهم وتوفير مقر يتسع لهم، وتسخير كل اللجان والعناصر الطبية بمختلف المدن لمتابعتهم.

وأكدوا عدم تحميل منطقة طبرق وحدها تبعات فحصهم وإيوائهم نظرا لكثرتهم وانتمائهم لكل المناطق الليبية، وعدم قدرة الفرق المحلية على استيعابهم، مشددين على اعتماد المقترح والخطة التي قدمها المركز الوطني للأمراض طبرق، بخصوص الآلية التي يتم بموجبها تنظيم عمل اللجنة وضرورة تكثيف البرامج التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.