شركة الكهرباء تنفي فتح صمام الغاز المغذي لمحطات التوليد بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 09:49 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)


قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، إنه لم يتم فتح صمام الغاز المغذي لبعض محطات التوليد بالمنطقة الغربية، وهو ما سيؤدي إلى عدم استقرار شبكة الكهرباء، وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية.

ولفت التكوري، في تصريحات لقناة «ليبيا بانورما»، اليوم، إلى استمرار الطرح اليدوي للأحمال لساعات طويلة في بعض المناطق، للمحافظة على استقرار الشبكة.

وأكد أن هذا الوضع المأساوي للشبكة سيستمر إلى حين فتح الصمام، موضحا أن هناك عجزا كبيرا في الشبكة.

وأضاف أنه لا يمكن تحديد ساعات طرح الأحمال، ولكن الشركة العامة للكهرباء ستقوم بالطرح اليدوي للمحافظة على استقرار الشبكة.

شركة الكهرباء تناشد المسؤولين التدخل لفتح صمام خط الغاز بسيدي السائح

وفي وقت سابق من اليوم ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، منظمات المجتمع المدني وعمداء البلديات وأهل الخير وكل المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي، بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تستطيع الشركة تغذية المواطنين بالتيار.

وكانت الشركة أعلنت أمس الخميس، إقفال «مجموعة مجهولة خط الغاز بمنطقة سيدي السائح»، وحذرت من استمرار قفل الصمام، وما يسببه ذلك من عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

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