إعلان نتائج تحليل 24 حالة مخالطة للمصابين بفيروس «كورونا» في بنغازي

رئيس وعضوا اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالمؤتمر الصحفي.18 مارس 2020 (الوسط)

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن نتائج تحليل 24 عينة لأشخاص مخالطين للحالات المصابة بفيروس «كورونا» ظهرت سلبية، مضيفا أن المنطقة الشرقية لم تسجل حتى الآن سوى أربع حالات إصابة بالفيروس جميعها في بنغازي.

وأوضح الحاسي، في الإيجاز الصحفي اليوم، أن الوضع الوبائي المحلي ما زال جيدا وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

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وأضاف أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل «covid-19»، وصل إلى 186 حالة، منها 182 عينة كانت نتائجها سالبة.

وأعلن الحاسي تدريب 16 عنصرا طبيا من مدينتي سرت ودرنة على أجهزة التنفس الصناعي، متقدما بالشكر لكل العاملين بمعمل «covid-19» الذين واصلوا الليل بالنهار منذ أربعة أيام لفحص عينات الحالات المشتبة بها.

كما تقدم بالشكر لفرق التقصي والرصد الذين عملوا على تتبع الحالات المخالطة للحالة الصفرية، و«ما زالت فرق الرصد والتقصي تتتبع المخالطين وفقا لجدول وإجراءات محكمة».

ولفت إلى أنه يحمل رسالة من العائلة المصابة بالمرض، والتي تعرضت للإساءة بأن يكف الجميع الأذى عنها والتشهير بها، وليعلم الجميع ألا عصمة لأحد من المرض وأن المرض ليس وصما.