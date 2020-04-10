السفارة الليبية لدى الأردن: نسعى لإعادة 451 مواطنا إلى أرض الوطن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 07:55 مساء
موظفان بالسفارة الليبية في الأردن يتحدثان مع مواطن ليبي. (الإنترنت)

أكد القسم القنصلي بالسفارة الليبية لدى الأردن، الجمعة، قيام السفارة بـ«الإجراءات اللازمة»؛ لتأمين عودة المواطنين الليبيين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن وعددهم 451 مواطنًا.

وقال القسم القنصلي في بيان منشور على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاتصالات جارية مع السلطات الأردنية لإعادة 255 مواطنًا إلى بنغازي و196 مواطنًا إلى طرابلس.

اقرأ أيضا السفارة الليبية في الأردن تقدم مساعدات بقيمة 500 دولار لعدد من أبناء الجالية

 وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت في مارس الماضي، توزيع السفارة الليبية في الأردن والملحقية الصحية لدى المملكة، مبالغ مالية قدرها 500 دولار على عدد من أبناء الجالية الليبية، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد. كما شكلت السفارة لجنة طوارئ وأزمات لحصر وتقصي الجالية الليبية المقيمة في الأردن بالكامل لوقايتهم ضد الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق كنيسة القيامة في القدس لأول مرة منذ 100 عام بسبب «كورونا»
عربى
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
هبة عبدالغني تكشف تفاصيل دورها في «ليالينا»
ثقافة وفن
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
محلل سياسي إيطالي: أزمة «كورونا» تجازف بتفجير قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ...
ليبيا
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس «كورونا» على النساء في العالم