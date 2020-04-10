لجنة مجابهة «كورونا» بحكومة الوفاق تدين قفل إمدادات المياه على المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 05:47 مساء
شعار حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

دانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، «قفل إمدادات المياه» على المنطقة الغربية بما فيها العاصمة طرابلس، معتبرة العمل الذي نفذه «خارجون على القانون» «انتهاكًا صارخًا» لحقوق الإنسان ، و«جريمه ضد الإنسانية».

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا العمل يسهم «بشكل أو بآخر في نشر وباء كورونا من خلال حرمان المواطنين من اتباع طرق النظافة الشخصية».

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وطالبت اللجنة أعيان ومشايخ المنطقة بالتدخل العاجل والتواصل مع من قام بإقفال إمدادات المياه على المنطقة الغربية وإجبارهم فورًا على إعادة ضخ المياه إلى مدن المنطقة احتراما لقوانين حقوق الإنسان خاصة في الوقت الذي تعاني منه البلاد من انتشار وباء «كورونا».

وفي 6 أبريل الجاري أعلنت إدارة منظومة النهر الصناعي توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقيق مطالب لهم.

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