بالصور: فحص حراري لزائري مقر «أجوكو» الرئيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 04:10 مساء
جانب من أعمال الفحص الحراري لزائري مقر «أجوكو» الرئيسي، 10 أبريل 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الجمعة، إجراء فحص حراري لكل الداخلين من البوابة الرئيسية بالمقر الرئيسي للشركة، ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا» المستجد.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذا الإجراء يهدف لضمان سلامة المستخدمين القائمين بإنجاز العمل خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الفحص الحراري تم بالتعاون بين إدارة الصحة والسلامة والبيئة وإدارة الأمن الصناعي.

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يشار إلى أن لجنة إدارة شركة الخليج أصدرت أخيرًا، جملة إجراءات لمواجهة الفيروس من بينها تشكيل طاقم طبي بجميع عيادات الحقول النفطية، والكشف على جميع المستخدمين عند وصولهم إلى موقع العمل والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية خصوصا الأجانب، وتوزيع الكمامات الواقية على المستخدمين، علاوة على تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي عن الأمراض المعدية.

جانب من أعمال فحص الحراري لزائري مقر «أجوكو» الرئيسي، 10 أبريل 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
جانب من أعمال فحص الحراري لزائري مقر «أجوكو» الرئيسي، 10 أبريل 2020. (صفحة الشركة على فيسبوك)
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