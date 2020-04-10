شركة الكهرباء تناشد المسؤولين التدخل لفتح صمام خط الغاز بسيدي السائح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 03:08 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، منظمات المجتمع المدني وعمداء البلديات وأهل الخير وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تسطيع الشركة تغذية المواطنين بالتيار.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مناشدتها تأتي حرصًا على المواطنين الذين يتواجد أغلبهم في البيوت نظرًا للحجر الصحي للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لافتة إلى أن هؤلاء بحاجة ماسة جدًا إلى التيار الكهربائي لتوفير «مياه الشرب والغسيل على أقل تقدير».

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وطالب البيان الجميع بأن ينأوا عن التجاذبات السياسية؛ لأن شركة الكهرباء خدمية تقدم خدماتها للجميع دون استثناء، معبرًا عن أمل الشركة في تلقى مناشدتها استجابة فورية من أجل استقرار الشبكة الكهربائية وإراحة المواطنين من شبح طرح الأحمال اليدوي الاضطراري.

وكانت الشركة أعلنت أمس الخميس، إقفال «مجموعة مجهولة خط الغاز بمنطقة سيدي السائح»، وحذرت من استمرار قفل الصمام، وما يسببه ذلك من عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

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