بالصور: إخماد حريق بميناء طرابلس البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 03:30 مساء
جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إخماد حريق شب بميناء طرابلس البحري منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة عمليات الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية تمكنت من إخماد الحريق بمشاركة فرق الإطفاء والطوارئ بهيئة السلامة الوطنية بقسم «طرابلس - سوق الجمعة» بفرع الهيئة بالمنطقة الغربية.

ولم توضح الوزارة في بيانتها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسباب اندلاع الحريق، فيما يبدو من الصور التي نشرتها أن الحريق كان كبيرًا حيث ازدحم الميناء بعمال الإطفاء إلى جانب سيارات المطافي.

جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)
جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
محلل سياسي إيطالي: أزمة «كورونا» تجازف بتفجير قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ...
ليبيا
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الرجال هم الأسوأ حظا مع «كوفيد-19»؟