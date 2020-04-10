بالصور: إخماد حريق بميناء طرابلس البحري

جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إخماد حريق شب بميناء طرابلس البحري منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة عمليات الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية تمكنت من إخماد الحريق بمشاركة فرق الإطفاء والطوارئ بهيئة السلامة الوطنية بقسم «طرابلس - سوق الجمعة» بفرع الهيئة بالمنطقة الغربية.

ولم توضح الوزارة في بيانتها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسباب اندلاع الحريق، فيما يبدو من الصور التي نشرتها أن الحريق كان كبيرًا حيث ازدحم الميناء بعمال الإطفاء إلى جانب سيارات المطافي.

جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

جانب من أعمال إخماد الحريق بميناء طرابلس البحري ، 10 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)