مستشفى الجغبوب العام يتسلم أسرَّة عناية فائقة ومستلزمات لمواجهة «كورونا»

مستلزمات طبية مقدمة إلى مستشفى الجغبوب العام، 9 أبريل 2020، (صفحة المستشفى على فيسبوك)

تسلم مستشفى الجغبوب العام أسرَّة عناية فائقة وأسرَّة إيواء ومستلزمات طبيية خاصة بالحجر الصحي.

وقدمت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة تلك المعدات للمستشفى في إطار الاستعدادات لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حسب بيان المستشفى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ووقع الاختيار على مدرسة القرآنية لتجهيزها مقرًّا للحجر الصحي في الجغبوب، حيث بدأ فريق المهندسين في البلدية تهيئة المكان ليكون مستعدا لأي طارئ.

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وفي 27 مارس الماضي، بدأت «صحة الموقتة» إرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة الوباء إلى 17 بلدية هي: «الجغبوب، وطبرق، ودرنة، والقبة، والأبرق، وشحات، والبيضاء، وساحل الجبل، والمرج، وجردس العبيد، وقمينس، وزويتينة، وأجدابيا، وسلوق، وخليج السدرة، وإجخرة، وسرت».