تحذير من زيادة حوادث غرق المهاجرين القادمين من ليبيا بعد غلق موانئ إيطاليا

مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت منظمة إنسانية من إمكانية زيادة حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من ليبيا، جراء قرار السلطات الإيطالية غلق الموانئ.

وأبدت منظمة «نجدة المتوسط» غير الحكومية تفهمها الوضع الصعب الذي تواجهه السلطات الإيطالية والأوروبية عامة في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، لكن «بعض القرارات المتخذة تتعارض وواجب إنقاذ الأرواح بحراً في منطقة وسط المتوسط»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الجمعة.

وذكرت أن حكومات أوروبية عديدة أعلنت أنها لا تريد تسهيل استقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر، أو أن سفن المنظمات غير الحكومية يجب ألا تقوم بعمليات إنقاذ في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن قرار غلق الموانئ الإيطالية لا يأخذ القانون الدولي بعين الاعتبار.

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وقالت المنظمة إن استقبال الأشخاص الناجين في ملاذ آمن واجب على القباطنة والدول تتحمل المسؤولية القانونية للتعاون في تحديد مرفأ الأمان.

وخلف وباء «كورونا المستجد» أكثر من 60 ألف حالة وفاة في أوروبا، أو أكثر من 70% من مجمل الوفيات في جميع أنحاء العالم، وكانت معظم الوفيات في القارة العجوز بإيطاليا وإسبانيا.