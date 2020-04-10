عودة العمل في 6 وحدات بمحطات كهرباء الزاوية والرويس وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 09:57 صباحا
محطة كهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عودة العمل في خمسة وحدات في محطتي كهرباء الزاوية والرويس الغازية، ودخول وحدة التوليد الغازية الثالثة بمحطة جنوب طرابلس.

وتمكنت الفرق الفنية في الشركة منإ رجاع الوحدتين الغازيتين الثانية والرابعة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بمحطة الرويس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودخلت المنطقتين الغربية والجنوبية في إظلام تام بسبب إقفال صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح الذي يغذي بعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية، حسب بيان للشركة في وقت سابق اليوم.

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وأقفلت «مجموعة مجهولة» خط الغاز بمنطقة سيدي السائح أمس الخميس، فيما حذرت شركة الكهرباء من استمرار قفل الصمام، وما يسببه من عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية.

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