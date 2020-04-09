«صحة الموقتة» تطلق تطبيق «لأجلك» لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 10:30 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، إطلاق تطبيق «لأجلك» في إطار جهود التوعية والإرشاد والنصح لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن إدارة الخدمات الصحية بني وليد أطلقت التطبيق، الذي يحتوي على آخر الأخبار والإحصاءات والخدمات الصحية المتنوعة.

للاطلاع على التطبيق وتحميله

وحسب البيان، فإن التطبيق يحوى نافدة تمكنك من التواصل مع كل فرق الاستجابة السريعة في ليبيا، كما يشتمل التطبيق على كل الروابط المهمة والموثوقة في استسقاء المعلومات والدراسات والأبحاث بخصوص فيروس «كورونا».

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