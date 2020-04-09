مستشفى الهواري: البدء بتجهيز مقر سكني للأطباء والممرضين بالحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 09 أبريل 2020, 09:14 مساء

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي البدء بتجهيز مقر سكني للأطباء والممرضين العاملين بالحجر الصحي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمستشفي، هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الخميس بـ«تعليمات من المدير العام لمستشفي الهواري الدكتور عبدالرحمن يوسف جرى البدء في تجهيز مقر سكني مجهز برواق المستشفى للأطقم الطبية والطبية المساعدة المتواجدين بالعمل داخل المستشفى».

كما أعلنت إدارة مستشفى الهواري مساء الخميس، استقبال 3 حالات مصابة بفيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد، مشيرة إلى أنهم من المخالطين للحالة الأولى التي أعلن عنها مساء الثلاثاء.

وتتواجد الحالات المصابة  بفيروس «كورونا» التي سجلتها مدينة بنغازي، بـ«قسم الإيواء بمستشفى الهواري وليس العناية الفائقة»، وفقَا للمكتب الإعلامي بالمستشفي.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني رفقة رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، افتتح في 29 مارس الماضي مستشفى الهواري العام في بنغازي بعد تجهيزه ليكون مقرا للحجر الصحي في إطار خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة وباء كورونا، حيث قامت وزارة الصحة بتجهيز المستشفى كمقر للحجر الصحي لمواجهة وباء «كورونا»، بسعة استيعابية بلغت 134 سريرا 34 منها عناية فائقة.

وجرى تعيين الدكتور عبدالرحمن الشريف مديرا عاما لمستشفى الهواري العام ببنغازي، في 19 مارس الماضي والبدء في تجهيز المستشفى ليكون مقرا للحجر الصحي بالمدينة، حيث نظم مستشفى الهواري في الشهر ذاته دورة تدريبية للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى حول الملابس والمعدات الواقية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

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