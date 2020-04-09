تعليق العمل بمستشفى الخضراء بعد استهدافه 3 مرات خلال 72 ساعة

آثار قصف مستشفى الخضراء العام يوم 7 أبريل 2020 (أرشيفية: المجلس البلدي أبو سليم)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، تعليق العمل بمستشفى الخضراء بوسط العاصمة طرابلس، بعد استهدافه للمرة الثالثة خلال 72 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «القصف الغاشم والمتعمد للمستشفى قد دمر مخزنا للأدوية وحجرة للعمليات وأقساما أخرى»، وهو ما دفعها إلى إخلاء المستشفى خصوصا بعد وقوع «إصابات بين الأطقم الطبية العاملة».

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ودعت الوزارة العالم إلى إدانة هذا «الفعل الجبان»، مؤكدة أن المستشفيات والمرافق الطبية ليست أهدافا عسكرية، مشددة على أن استهدافها يرقى إلى «جريمة حرب»، وفق المواثيق والقوانين الدولية.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف الذي وقع اليوم الخميس هو الـ28 للمستشفيات والمرافق الطبية خلال عام، مشيرة إلى مصرع 14 طبيبا ومسعفا منذ بدء «حرب العاصمة» في 4 أبريل من العام الماضي، فضلا عن تعرض البنية التحتية للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف إلى «دمار هائل».