منظمة مدنية بسبها توفر كمامات وملابس طبية للمساعدة في مواجهة «كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 09 أبريل 2020, 09:16 مساء
إحدى العاملات أثناء حياكة الكمامات بمعمل المنظمة. (تصوير: رمضان كرنفودة)

خصصت منظمة «أم المؤمنين» بمدينة سبها، معمل الحياكة التابع لها هذه الأيام لتجهيز الكمامات والملابس الطبية من أجل المساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المشرفة على معمل الحياكة، وفاء علي محمد، لـ«بوابة الوسط» إن المعمل يحاول المساعدة من خلال توفير بعض أدوات الوقائية مثل الكمامات وأغطية الرأس إلى جانب بعض الملابس الطبية لمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية على مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المعمل أمد عدة جهات بهذه المواد.

وأضافت نقيبة الصيادلة في فزان، الدكتورة وردة الجراح، أن الكمامات والملابس الطبية التي يجري تجهيزها مطابقة للمواصفات، حيث تجري حياكتها من الشيت الطبي من الدرجة الثالثة وهو جيد من ناحية الوقاية والحماية، إضافة إلى أنه يتم تعقيمها بالحرارة والكحول الطبي.

يشار إلى أن عددا من مشاغل الحياكة والتطريز فى ليبيا والمنطقة الجنوبية يقوم بحياكة اللوازم الطبية مثل الكمامات وغيرها من أجل سد النقص الحاد نتيجة كثرة الاستعمال.

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