«النهر الصناعي» يوضح أسباب عودة المياه إلى طرابلس ويتوقع انقطاعها مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 09:10 مساء
شعار إدارة منظومة النهر الصناعي. (الإنترنت)

أصدر جهاز النهر الصناعي، اليوم الخميس، بيانًا أوضح فيه أسباب عود المياه إلى طرابلس من جديد رغم استمرار أزمة اقتحام مسلحين لمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف، متوقعًا انقطاع المياه عن العاصمة من جديد هذه الليلة.

وقال الجهاز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه لظروف فنية تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بنسبة 100% ما تسبب في تسرب المياه من إحدى الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل التي ما زالت ممتلئة بالمياه عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة وحدوث فيضان للمياه بالخزان، وهو ما استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس اليوم الخميس.

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وتوقع الجهاز انقطاع المياه عن طرابلس هذه الليلة من جديد عند نفاد حجم المياه بخزان الموازنة، مؤكدا استمرار رفض المجموعة التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالتدفق بالشويرف في 6 أبريل الجاري إعادة التشغيل وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية.

وأشار البيان إلى استمرار تهديد المجموعة بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق، إلا أنه أوضح وجود جهود تبذل من بعض «الجهات والخيرين للتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية وإنهاء هذه الأزمة وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق».

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