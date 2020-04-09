مجلس الدولة يطالب «الرئاسي» بدعم المجهود الحربي لـ«حسم المعركة في أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 08:55 مساء
خالد المشري (وسط) خلال اجتماع موسع بمجلس الدولة، 9 أبريل 2020. (صفحة مجلس الدولة على فيسبوك)

طالب المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بـ«اتخاذ كل ما يلزم لدعم المجهود الحربي لكسر العدوان وحسم المعركة العسكرية في أقرب وقت»، وذلك في ضوء استهداف «المستشفيات واستمرار الهجمات على المرافق المدنية وقطع المياه عن مدن ومناطق بأكملها».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع رؤساء اللجان بالمجلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية في البلاد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا السراج والمشري يبحثان تطورات العمليات العسكرية وجهود مكافحة «كورونا»

وخلص الاجتماع كذلك إلى دعوة مجلس النواب للتعاون مع المجلس الأعلى للدولة لمتابعة أعمال الأجهزة الرقابية و«إلزام كافة الجهات السيادية والمجلس الرئاسي للعمل وفقا للتشريعات النافذة، وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات»، حسب البيان.

كما دعا المشاركون في الاجتماع اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لمواجهة فيروس «كورونا»، واللجان الأخرى ذات العلاقة للتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، وحث اللجنة العليا لرفع حالة التأهب.

كما أوصوا باتخاذ الإجراءات العاجلة كافة لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات كافة لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، وتكليف رئيس المجلس الأعلى للدولة بمتابعة ملف العالقين في الخارج مع رئيس المجلس الرئاسي.

خالد المشري (وسط) خلال اجتماع موسع بمجلس الدولة، 9 أبريل 2020. (صفحة مجلس الدولة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
محلل سياسي إيطالي: أزمة «كورونا» تجازف بتفجير قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ...
ليبيا
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا