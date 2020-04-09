ميناء طبرق يستقبل باخرة على متنها 40 حاوية محملة بمواد غذائية وتنظيف

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 09 أبريل 2020, 08:14 مساء
لباخرة سيرانو على رصيف ميناء طبرق البحري. (الإنترنت)

استقبل ميناء طبرق البحري الباخرة سيرانو (SERRANO) التي تحمل على متنها 40 حاوية بها مواد غذائية ومواد تنظيف.

وقال المكتب الإعلامي للجنة مراقبة الأسعار بطبرق لـ«بوابة الوسط» إن الباخرة دخلت صباح أمس الأربعاء لميناء طبرق البحري، وهي قادمة من مصر وعلى متنها 40 حاوية محملة بمواد غذائية ومواد تنظيف.

وأضاف أن هذه الباخرة جاءت بـ«تنسيق من غرفة التجارة الليبية المصرية المشتركة»، منوها إلى أن هناك بواخر أخرى ستصل تباعا إلى طبرق تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وستخضع كافة البواخر للفحص والتعقيم بكامل طاقتها.

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