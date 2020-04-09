بنغازي تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد مصابي فيروس «كورونا» المستجد في مدينة بنغازي إلى 4 حالات، بعد تسجيل المدينة 3 إصابات جديدة.

وقال الحاسي في الإيجاز الصحفي اليومي عن الوضع الوبائي، إنه تم إجراء فحص لعدد 86 حالة مشتبه بإصابتها للفيروس، منذ صباح الأمس وحتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، لافتًا إلى استلام 62 نتيجة، 59 حالة منها سالبة، وثلاث حالات موجبة، فيما لاتزال 24 عينة تحت الإجراء.

وأكد الناطق الطبي أن العدد الكلي للحالات الموجبة في بنغازي ارتفع إلى أربع حالات منها الحالة الصفرية التي تم اكتشافها الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن فرق الرصد والتقصي تتتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.

وكشف عن تسليم متطوعي الهلال الأحمر الليبي بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة 60 سلة غذائية لسكان شارع الحالة الصفرية الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي المنزلي الإجباري، موضحًا تدريب عدد 15 عنصرًا طبيًا على آليات عمل جهاز التنفس الصناعي.

وشدد الحاسي على أن الوضع الوبائي المحلي لازال جيدًا، لافتًا إلى أن جميع نقاط الرصد مفعلة.