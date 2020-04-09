شركة الكهرباء: عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 07:36 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، حدوث عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية؛ جراء انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي محطة كهرباء الخمس، نتيجة قفل أحد الصمامات في منطقة سيدي السائح.
 

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