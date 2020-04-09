«صحة الوفاق» تسلم بلدية بني وليد 4 سيارات لمجابهة فيروس «كورونا»

السيارات الأربعة أمام مقر بلدية بني وليد. (الإنترنت)

تسلمت بلدية بني وليد، اليوم الخميس، أربع سيارات من وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، ضمن جهود الوزارة لدعم البلديات في مجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح مدير الإعلام ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن البلدية تسلمت من وزارة الصحة بحكومة الوفاق سيارة إسعاف، وسيارة للرش الردادي، والسيارة الثالثة للطبيب المتجول، والرابعة لنقل الأدوية.

وأشار الساعدي إلى أن عميد بلدية بني وليد، سالم إنوير، على تواصل مستمر مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، من أجل توفير كل ما تحتاج إليه اللجنة المكلفة من البلدية بمكافحة الوباء داخل المدينة.