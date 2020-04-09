مكتب صندوق الزكاة في طبرق يطلق حملة لدعم محدودي الدخل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 09 أبريل 2020, 06:01 مساء
مدير مكتب صندوق الزكاة في طبرق، طيب الساعدي. (بوابة الوسط)

بدأ مكتب صندوق الزكاة في بلدية طبرق، حملة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود ضمن حملة أطلقها الأسبوع الماضي تحت اسم «لا ضرر ولا ضرار».

وقال مدير مكتب صندوق الزكاة في طبرق، طيب الساعدي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس إن حملة الصندوق قدمت خلال الأسبوع الماضي مساعدات مالية لأكثر من 126 عائلة بواقع 100 دينار لكل فرد.

وأضاف الساعدي إن مكتب صندوق الزكاة بطبرق يعمل على قدم وساق لجمع الزكاة والصدقات من التجار منذ بداية سنة 2020، منوها إلى أنه سيقدم خلال الأسبوع الجاري دعما ماليا لنحو 314 عائلة محتاجة بواقع 500 دينار لكل منها.

وأكد مدير مكتب صندوق الزكاة في طبرق أن عمل المكتب مستمر حتى في أوقات الحظر لإعانة الفقراء والمحتاجين كافة داخل مدينة طبرق وضواحيها.

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