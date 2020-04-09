مكتب «الصحة العالمية» يؤكد تعافي 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 04:37 مساء
شعارف مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا. (أرشيفية: صفحة مكتب المنظمة على فيسبوك)

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الخميس، «تعافي ثماني حالات» من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19) في ليبيا من 21 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك»: «تم تسجيل 21 حالة مؤكدة من كوفيد_19 وتم تعافي ثماني حالات في ليبيا، منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا يشجع جميع الليبيين على الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى».

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كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى ثماني حالات.

وقال المركز في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم اليوم 19 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» وكانت كل النتائج سلبية.

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