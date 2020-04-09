«داخلية» و«مالية» الوفاق: حلحلة كل العراقيل أمام المواطنين خلال أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 04:40 مساء
اجتماع وزارتي الداخلية والمالية بحكومة الوفاق. (وزارة الداخلية)

اتفقت وزارتا الداخلية والمالية التابعتان لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، على حلحلة كل العراقيل التي تواجه الحياة اليومية للمواطنين، خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع صباح اليوم، الخميس، ضم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج بو مطاري، ووكيلي الوزارتين، وعددا من مسؤولي إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، وعددا من مسؤولي وزارة المالية، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة المالية بطرابلس، جرى استعراض جائحة «كورونا»، التي اجتاحت عددا من دول العالم حالياً وكيفية وضع خطط احترازية تحسبا لأي طارئ بهذا الخصوص. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المسائل المالية التي تهم الوزارتين.

وتشهد مختلف أنحاء البلاد إجراءات احترازية مكثقة من جانب حكومتي الوفاق والموقتة لمواجهة أزمة فيروس «كورونا».

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