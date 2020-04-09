غرفة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي من طرابلس إلى الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 03:55 مساء
اجتماع أمني في مديرية أمن جنزور. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، الاتفاق على إنشاء غرفة أمنية مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدارة شؤون المرور والتراخيص ومديرية أمن جنزور والجفارة والزاوية، ويكون مقرها مديرية أمن جنزور.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «مهام هذه الغرفة تسيير الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة على طول الطريق الساحلي الممتد من العاصمة طرابلس إلى مدينة الزاوية، وضبط المخالفين والمجرمين والخارجين عن القانون، وفرض السيطرة الأمنية».

جاء  القرار عقب اجتماع بمقر مديرية أمن جنزور ضم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عميد فيصل كافو، ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، عميد الصديق الشيباني، ومدير أمن الجفارة، عميد عبدالناصر إلطيف، ومدير أمن الزاوية، عميد علي اللافي، ومدير أمن جنزور، عقيد كمال أوحيدة.

وأوكلت لهذه الغرفة مهام المشاركة في تطبيق حظر التجول بناء على قرار المجلس الرئاسي، وتسيير حركة التنقل لمرتادي الطريق الساحلي، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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