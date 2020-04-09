صيانة خطوط الكهرباء في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 01:30 مساء
جانب من صيانة خطوط الكهرباء في تاجوراء، 9 أبريل 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، صيانة خطوط توزيع الكهرباء في بلدية تاجوراء.

ونفذت فرق صيانة دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بصيانة عواميد الكهرباء على خطي بئر الوقود، التي سرقت أسلاكها في وقت سابق، مع استبدال عمود بآخر مكسور، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واشتكت الشركة مرارا من سرقة معدات وأجهزة الشركة، ما تسبب في انقطاع التيار عن مناطق عديدة خلال الفترة الماضية، كما طالبت الأجهزة الأمنية بمواجهة تلك الظاهرة.

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كان آخر تلك الوقائع سجل أمس، الأربعاء، حين تعرض للسطو خطا الجفول بدائرة توزيع المرقب، والغوانة من 30 الجمال بمنطقة الجفارة.

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