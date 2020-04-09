أحوال الطقس اليوم: فرصة سقوط أمطار خفيفة على الشمال الشرقي

صورة للسماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: الإنترنت)

تتأثر غالبية المناطق بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه استقرار في حالة الطقس، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الخميس، على غالبية مناطق الشمال بين 17 و24 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 25 و31 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية، وتصل إلى 24 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية جنوبية إلى شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية ودرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.