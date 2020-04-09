تجهيز الموقع السادس لعلاج مصابي «كورونا» في طرابلس

تجهيز موقع لعلاج مصابي «كورونا» في طرابلس، 8 أبريل 2020، (صحة الوفاق)

بدأت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني تجهيز الموقع السادس لعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد بمقر جزيرة سوق الثلاثاء داخل العاصمة طرابلس.

ويتوقع الانتهاء من الموقع خلال 14 يوما، ويضم 92 حجرة متنقلة، تحوي مختبرا وحجرات خاصة بالكشف، كما تبلغ السعة السريرية للمركز 85 سرير إيواء وعناية فائقة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وكانت وزارة الصحة خصصت ستة مواقع لعلاج مصابي الفيروس داخل طرابلس، وهي مركز علاج معيتيقة، ومركز زاوية الدهماني الواقع بمبنى إيواء مستشفى العيون، ومركز علاج أبوسليم، ومركز جزيرة سوق الثلاثاء، ومركز طريق المطار، وسفينة «بن عوف» بمقر قاعدة أبوستة البحرية.

بالصور: تجهيز سفينة «بن عوف» لاستقبال المصابين بـ«كورونا»

ويجري تباعا تجهيز مواقع لعلاج المصابين خارج العاصمة، وفق المواقع المقترحة من البلديات، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام لوزارة الصحة محمد عيسى.