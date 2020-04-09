اجتماع طارئ ببلدية سرت لحل أزمة شح المياة بمنطقة أبوهادي

اجتماع طارئ ببلدية سرت لحل أزمة شح المياه بالمدينة وضواحيها، 8 أبريل 2020. (بوابة الوسط)

خلص اجتماع طارئ عُقد ببلدية سرت، الأربعاء، لمناقشة سبل حل أزمة شح المياه بمنطقة أبو هادي وعدد المناطق الآخرى بضواحي سرت، إلى مجموعة توصيات لحل الأزمة.

وتشمل تلك التوصيات التأكيد على ضرورة إزالة كافة الوصلات غير قانونية سواء كانت على خط النهر الصناعى أو الخطوط الفرعية للاستثمار، أو خطوط شركة المياة والصرف الصحي الواقعة بنطاق البلدية، والتنسيق فى هدا الملف مع بقية البلديات المجاورة.

إلى جانب ضرورة تخصيص الكمية المخصصة لخزان العقيبى لخزان مياه الشرب في أبوهادى، وضرورة المحافظة على المخزون الإستراتيجى من المياة بخزان القرضابية النهائى، والتنسيق بين الشركة العامة للمياة وجهاز الاستثمار لتحديد كميات مياة الشرب، واتخاد الإجراءات العاجلة فى حصر وإزالة كافة الوصلات غير القانونية، وذلك حسب تصريح مسؤول الأعلام ببلدية سرت إلى «بوابة الوسط».

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وكلف المجتمعون المجلس التسييري للبلدية بمخاطبة المسؤولين بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعي ومنظومة النهر الصناعى بزيادة حصة سرت من التدفق اليومي. يشار إلى أن كمية استهلاك المياة في منطقة أبوهادى تتراوح ما بين 60 ألف متر مكعب و 75 ألف متر مكعب شهريًا.

وحضر الاجتماع أعضاء بالمجلس التسييري لبلدية سرت، إلى جانب مسؤولين بالشركة العامة للمياة والصرف الصحي، والجهاز التنفيدى للنهر الصناعي، ومكتب الشركة العامة للمياة بالمدينة، وجهاز استثمار مياة النهر الصناعي.