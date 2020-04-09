وفاة ليبيين اثنين في بريطانيا جراء إصابتهما بفيروس «كورونا»

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، وفاة ليبيين اثنين جراء إصابتهما بفيروس «كورونا» المستجد في بريطانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن عدد المصابين بالفيروس من الليبيين المقيمين في بريطانيا بلغ 31 حالة بينهم 6 أطباء و11 طفلًا و8 نساء.

وقالت الوزارة إن الليبيين الاثنين المتوفيين كانا يعانيان من أمراض مزمنة وتجاوزت أعمارهما الستين، لافتة إلى متابعتها المستمرة لإجراءات الدفن، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن من ضمن الرجال المصابين وعددهم 12 يقبع 7 منهم بالمستشفى لتلقي العلاج، فيما يتلقى الأطفال والسيدات العلاج في بيوتهم، كما اعلن عن شفاء سيدة من الفيروس.