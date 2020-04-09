شركة الكهرباء تعلن دخول عدة وحدات توليد على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 12:28 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر الأربعاء، دخول عدة وحدات توليد غازية على الشبكة الكهربائية بالمنطقتين الجنوبية والغربية، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

وشملت الوحدات التي دخلت على الشبكة الكهربائية كل من « وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة كهرباء الخمس، وكذلك وحدات التوليد الغازية الثالثة والرابعة والخامسة بمحطة كهرباء طرابلس» وذلك حسب بيان منشور على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

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كما دخلت وحدتي التوليد الغازيتين الثانية والسادسة بمحطة كهرباء الزاوية على الشبكة الكهربائية، وكذلك وحدة التوليد الثالثة بمحطة الرويس، حسب البيان الذي أشار إلى أن فرق الصيانة تعمل حاليًا لتغذية كافة المناطق بالكهرباء.

يشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت، مساء الثلاثاء، فصلًا عامًّا للشبكة الكهربائية في المنطقتين الغربية والجنوبية، وأرجعت ذلك إلى «سقوط أسلاك خطي محطة الأسطى ميلاد- عين زارة جهد 220 kv»، متوقعة عودة التيار خلال ساعات.

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