في مناسبة مرور عام على «حرب العاصمة».. السراج: النصر قريب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 10:45 مساء
رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، 17 فبراير 2020 (الإنترنت)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن «الشعب الليبي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات والمصاعب، وظل يتمسك بحلم الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار» وذلك رغم مرور عام على «الاعتداء على العاصمة» في 4 أبريل 2019.  

وقال السراج في خطاب تلفزيوني في مناسبة مرور عام على «حرب العاصمة»، إن النصر قريب، وسيكون لكل الليبيين في جميع ربوع ليبيا، مؤكدًا أن تداعيات الاعتداء طالت كافة مناحي الحياة في ليبيا، سواء على مستوى الخدمات العامة أو حتى البنية التحتية.

وأكد السراج أن «الاعتداء على العاصمة أرجعنا خطوات وخطوات للخلف، وأجهز على كل التسويات السياسية الممكنة».

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