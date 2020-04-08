السراج: نحارب «كورونا» في حدود إمكاناتنا ولا تطلبوا المستحيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 10:23 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقبة لمحاربة فيروس «كورونا المستجد» في حدود الإمكانات المتاحة، مطالبًا المواطنين بعدم التقليل من الجهود المبذولة وعدم المطالبة بـ«المستحيل».

وأشاد السراج خلال خطاب تلفزيوني لمناسبة مرور عام على «حرب العاصمة» بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية، التي انعكست في انخفاض معدلات الإصابة في البلاد، لافتًا إلى استمرار التجهيزات الطبية الخاصة بمكافحة «كورونا».

وأكد السراج أن عدم استجابة قوات القيادة العامة للهدنة الإنسانية الخاصة بإيقاف القتال للتركيز على مواجهة الوباء، يضاعف من معاناة الأطقم الطبية، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للحماية من فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني