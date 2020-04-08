السراج: نحارب «كورونا» في حدود إمكاناتنا ولا تطلبوا المستحيل

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقبة لمحاربة فيروس «كورونا المستجد» في حدود الإمكانات المتاحة، مطالبًا المواطنين بعدم التقليل من الجهود المبذولة وعدم المطالبة بـ«المستحيل».

وأشاد السراج خلال خطاب تلفزيوني لمناسبة مرور عام على «حرب العاصمة» بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية، التي انعكست في انخفاض معدلات الإصابة في البلاد، لافتًا إلى استمرار التجهيزات الطبية الخاصة بمكافحة «كورونا».

وأكد السراج أن عدم استجابة قوات القيادة العامة للهدنة الإنسانية الخاصة بإيقاف القتال للتركيز على مواجهة الوباء، يضاعف من معاناة الأطقم الطبية، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة للحماية من فيروس «كورونا».