السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، إن حكومته وصلت إلى «طريق مسدود» مع المصرف المركزي، معددًا الأسباب التي دفعته للوصول إلى هذه النتيجة.

وأوضح السراج في خطاب تلفزيوني لمناسبة مرور عام على انطلاق «حرب العاصمة»، أن حكومته حاولت تجنب المناكفات مع المصرف المركزي لكن الأمور وصلت إلى طريق مسدود جراء الأزمات المتعلقة بالميزانية، ومنظومة الاعتمادات، وصرف المرتبات.

ولفت السراج إلى حدوث خلافات وصلت «حد القطيعة بين المصرف المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق خلال إعداد الميزانية»، لافتًا إلى انقطاع التواصل بين الطرفين واللجوء إلى الوساطات للانتهاء الميزانية، مشيرًا كذلك إلى رفض المصرف طلب الحكومة باعتماد ميزانية طوارئ خلال تلك الفترة.

وقال السراج إن المصرف المركزي «أوقف منظومة الاعتمادات دون التواصل مع الحكومة»، مؤكدًا أن تأخر صرف المرتبات إلى الآن «غير مبرر».