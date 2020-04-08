حملة لإنارة المدن الخاضعة للحكومة الموقتة

جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أطلقت الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإنارة المدن الواقعة تحت سيطرتها، تشمل صيانة أعمدة الإنارة وإزالة المعطوب منها، وصيانة الكوابل الأرضية وتركيب رؤوس إنارة جديدة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء.



وتتزامن الحملة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الموقتة في مكافحة وباء «كورونا المستجد» من خلال التدابير الاحترازية والوقائية، ومن بينها تعقيم شوارع المدن وإنارتها لتطبيق قرارات حظر التجول على الوجه الأمثل، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

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وباشرت الحكومة حملتها بمدينة بنغازي كمرحلة أولى، على أن تنطلق الحملة لتشمل كل مناطق سيطرتها، وتشارك الشركة العامة للكهرباء بالحملة من خلال دائرة الإنارة العامة بنغازي، فيما أوضحت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الحملة تهدف إلى إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في كل المدن التابعة لشرعية الحكومة الموقتة.

جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)