حملة لإنارة المدن الخاضعة للحكومة الموقتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 09:09 مساء
جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

أطلقت الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لإنارة المدن الواقعة تحت سيطرتها، تشمل صيانة أعمدة الإنارة وإزالة المعطوب منها، وصيانة الكوابل الأرضية وتركيب رؤوس إنارة جديدة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء.

وتتزامن الحملة مع الجهود التي تبذلها الحكومة الموقتة في مكافحة وباء «كورونا المستجد» من خلال التدابير الاحترازية والوقائية، ومن بينها تعقيم شوارع المدن وإنارتها لتطبيق قرارات حظر التجول على الوجه الأمثل، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا الحكومة الموقتة تدرس خطة تعقيم كافة مؤسسات ومقرات بلدية طبرق

وباشرت الحكومة حملتها بمدينة بنغازي كمرحلة أولى، على أن تنطلق الحملة لتشمل كل مناطق سيطرتها، وتشارك الشركة العامة للكهرباء بالحملة من خلال دائرة الإنارة العامة بنغازي، فيما أوضحت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الحملة تهدف إلى إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في كل المدن التابعة لشرعية الحكومة الموقتة.

جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من انطلاق حملة المدن التابعة للحكومة الموقتة، 8 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني