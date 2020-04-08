«مكافحة الأمراض» يخصص رقما ساخنا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

خصص المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، الرقم 195 للرد على استفسارات المواطنين وتوجيههم إلى مراكز الخدمة الصحية المخصصة للكشف على حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد



وأعلن مركز مكافحة الأمراض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تسجيل ليبيا حالتي إصابة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي المرض في عموم البلاد إلى 21 حالة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا.

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يشار إلى أن المركز ينشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إرشادات صحية بصورة دورية للتعريف بخطورة فيروس كورونا وسبل الوقاية منه.