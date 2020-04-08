الحاسي: حجر أفراد أسرة المصاب بـ«كورونا» ببنغازي بقسم العزل وسحب عينات منهم لتحليلها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 07:57 مساء
الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الموقتة، أحمد الحاسي. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، أحمد الحاسي، اليوم الأربعاء، أن الحالة رقم «صفر» المصابة بوباء «كورونا» في مدينة بنغازي ترجع لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، يعاني التهاب الشعب الهوائية المزمن وخضع لعمليتين جراحيتين على الرئة خلال السنة الماضية في كل من ألمانيا وتركيا.

وأشار الحاسي في إيجاز اللجنة العلمي اليومي المذاع عبر الفضائية الليبية، إلى حجر أفراد أسرة المصاب بقسم العزل في مركز بنغازي الطبي، وأخذ عينات منهم لتحليلها وفي انتظار النتائج، مؤكدًا أن الأطقم الصحية التي تعاملت مع المريض منذ عودته من تونس وحتى تم تشخيصه، تم حجرهم حجرًا منزليًّا وأخذ عينات منهم وكانت نتائج بعضهم سلبية وبعضها تحت الإجراء.

وأوضح الناطق أن الحالة وصلت بتاريخ 19 مارس في حدود الساعة الرابعة فجرًا عبر الخطوط الأفريقية رحلة رقم «8U-453»، قادمة من تونس إلى بنغازي، لافتًا إلى أن الحالة عانت في 25 مارس ضيق تنفس دون حرارة، ودخلت بتاريخ 1 أبريل لمستشفى الكويفية اشتباه في الدرن، وفي تاريخ 7 أبريل تم الاشتباه بالإصابة بوباء «كورونا»، مؤكداً أنه تم أخذ العينة وإجراء التحليل وظهرت النتيجة إيجابية.

وأكد الحاسي أن رحلة الخطوط الأفريقية رقم «8U-453» وطاقمها الجوي تم تحدديهم، وجارٍ تتبعهم من قبل فرق الرصد والتتبع بمدينة بنغازي وبعض المدن الأخرى، لافتًا إلى أن بعض الركاب ليسوا من مدينة بنغازي.

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