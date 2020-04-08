الحرس البلدي بنغازي يعد بانفراجة في مشكلة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول رمضان

صورة التقطت للمشاركين في اجتماع الحرس البلدي بنغازي لبحث مشكلة ارتفاع الأسعار (فيسبوك)

عقد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، اجتماعا بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، لبحث مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان.

وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح اهويدي، ورئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم فرج العقوري، ومراقب الاقتصاد بنغازي جمعة الرقاص، وممثلين لتجار وموردي المواشي والدواجن والأعلاف والبيض، وفق صحة المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي على فيسبوك.

مشكلة الأسعار

واتفق المشاركون في الاجتماع على «وضع تسعيرة عن طريق الاقتصاد خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى أن يتم مراقبتها من قبل جهاز الحرس البلدي والإدارة العامة للبحث الجنائي».

وصرح المقدم فرج العقوري بأن «الأيام القادمة ستشهد إن شاء الله انفراجة في مشكلة الأسعار المرتفعة وبحلول شهر رمضان الكريم ستكون الأمور جيدة إن شاء الله».