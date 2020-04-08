الحرس البلدي بنغازي يعد بانفراجة في مشكلة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 05:00 مساء
صورة التقطت للمشاركين في اجتماع الحرس البلدي بنغازي لبحث مشكلة ارتفاع الأسعار (فيسبوك)

عقد جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، اجتماعا بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، لبحث مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان.

وشارك في الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح اهويدي، ورئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي المقدم فرج العقوري، ومراقب الاقتصاد بنغازي جمعة الرقاص، وممثلين لتجار وموردي المواشي والدواجن والأعلاف والبيض، وفق صحة المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بنغازي على فيسبوك.

مشكلة الأسعار
واتفق المشاركون في الاجتماع على «وضع تسعيرة عن طريق الاقتصاد خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى أن يتم مراقبتها من قبل جهاز الحرس البلدي والإدارة العامة للبحث الجنائي».

وصرح المقدم فرج العقوري بأن «الأيام القادمة ستشهد إن شاء الله انفراجة في مشكلة الأسعار المرتفعة وبحلول شهر رمضان الكريم ستكون الأمور جيدة إن شاء الله».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني