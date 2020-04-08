6 توصيات مهمة لمواجهة «كورونا» في بنغازي

من أعمال التعقيم في أحد شوارع بنغازي. (بلدية بنغازي)

خلص اجتماع مشترك بين اللجنة الرئيسية بنغازي لِمكافحة وباء كورونا وبين اللجنة الاستشارية الطبية الفرعية بنغازي، اليوم الأربعاء، إلى 6 توصيات رئيسية لمواجهة فيروس «كورونا».

وأقر الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان بلدية بنغـازي، «ضرورة تمديد الحظر داخل وخارج المدن والمناطق لأهميته في الوقاية من انتشار الوباء»، و«الإسراع في إعادة العالقين بالخارج وقبل وقت كافي من شهر رمضان»، و«التشديد علي نقاط فرض العزل بين المدن ومنع أي اختلاط مجتمعي».

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كما دعت اللجنتان إلى «وضع ألية واضحة للحالات الطبية المحالة لمدينة بنغازي من المدن المجاورة»، و«استمرار الإجراءات الوقائية المُتبعة في رش وتعقيم الميادين والأسواق والمكانات العامة»، و«تفعيل نقاط الرصد بالعيادات والمصحات الخاصة وتوفير بعض أجهزة الكشف المُبكر بالمستشفيات والعيادات للكشف علي المتردين عليها». واتفق المجتمعون علي الانطلاق في تطبيق جزء منها ورفع المتعسر لرئيس اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا لاصدار تعليمات بشأنها حتى تدخل حيز التنفيذ.

وتشهد البلديات التابعة للحكومة الموقتة إجراءات احترازية واسعة، تحسبا لانتشار جائحة «كورونا»، ويوم الثلاثاء أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي.