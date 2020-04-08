تشكيل لجنة استشارية طبية ببلديات الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 03:41 مساء
اجتماع اللجنة العليا لمكافحة «كورونا». (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

قرر رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة الفريق عبدالرازق الناظوري، تشكيل لجنة استشارية طبية ببلديات الجبل الأخضر وتحديد مهامها.

وتضم اللجنة 15 طبيبا وخبيرا، وفق نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط». وأوضح القرار أن اللجنة تمارس مهامها داخل الرقعة الجغرافية الممتدة من الحدود الإدارية لبلدية القبة حتى بلدية الساحل غربًا.

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ونوه القرار بأن اللجنة تشرف على البلديات السبع المشار إليها في هذا النطاق الجغرافي، بحيث تمثل منطقة خدمة صحية واحدة يكون مقرها مستشفى الثورة بالبيضاء، ومستشفى المنصور للأمراض الصدرية المخصص للحجر الصحي.

وتشهد البلديات التابعة للحكومة الموقتة إجراءات احترازية واسعة، تحسبا لانتشار جائحة «كورونا»، ويوم الثلاثاء أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي.

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