«داخلية الوفاق» تتهم قوات القيادة العامة بقطع المياه عن طرابلس وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 02:42 مساء
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، أن قطع المياه عن العاصمة طرابلس وضواحيها «جريمة حرب»، بعد يومين من اقتحام مجموعة مسلحة لمنظومة «الحساونة – سهل الجفارة» بالنهر الصناعي. 

واتهمت الوزارة في بيان رسمي، قوات القيادة العامة بقطع المياه عن العاصمة وضواحيها، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك لحقوق الإنسان والقوانين المحلية والدولية». ودعا البيان «الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها، وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا».

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ويوم الإثنين، أعلن جهاز النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة  اقتحمت موقع الشويرف التابع لمنظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، وأجبرت العاملين بالموقع على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول، الأمر الذي سيؤدي لانقطاع المياه عن العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.

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