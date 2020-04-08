خطف شخصين من زوارة في صبراتة

شعار مركز زوارة الإعلامي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز زوارة الإعلامي خطف شخصين من المدينة خلال وجودهما «داخل الحدود الإدارية لـ(بلدية) صبراتة».

واقتيد الشخصان إلى مكان غير معلوم، ليرتفع عدد الذين احتجزوا من زوارة في صبراتة إلى ثلاثة أشخاص، إضافة إلى آخر استوقف في مدينة الجميل، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ودعت الجهات الأمنية في المدينة المواطنين إلى عدم مغادرة الحدود الإدارية لبلدية زوارة الكبرى في الوقت الراهن، وحتى إشعار آخر، محملة مدينتي صبراتة والجميل مسؤولية سلامة المواطنين «المخطوفين».