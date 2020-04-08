مؤسسة النفط توفر معدات طبية لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 11:15 صباحا
استلام شحنة معدات طبية في أحد مخازن مؤسسة النفط، 7 إبريل 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

وردت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط معدات وأجهزة طبية لازمة للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع شركة «أو أم في» النمساوية.

وتشمل المعدات أقنعة وملابس واقية، وأجهزة قياس حرارة، ومواد تعقيم وغيرها من المواد الطبية، وستوزع على البلديات المختلفة كل حسب احتياجاته، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وصرح مدير إدارة التنمية مختار عبدالدائم بأن المؤسسة تدعم قطاع الصحة وتعزز قدراته على التعامل مع الفيروس.

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وأشار إلى اختيار هذه المعدات بناء على النصائح والتوصيات التي قدمها الخبراء والمختصون في المجال الطبي، منوها بأنه سيتم إنقاذ المئات، وربما الآلاف من الأرواح الليبية من خلال هذه المبادرة.

وكشف عن تسليم المزيد من المعدات في الأيام القادمة، والتواصل مع عمداء البلديات في جميع أنحاء ليبيا لتنظيم عملية التوزيع.

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